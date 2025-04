Valon Behrami, ex centrocampista con un passato alla Lazio dal 2005 al 2008 e attualmente commentatore per DAZN, ha rilasciato un’intervista all’emittente svizzera RSI Sport, in cui ha parlato anche del suo rapporto con Roma e con la squadra giallorossa. Ecco le sue parole:

Come la trattavano i tifosi della Roma in giro?

“Mi prendevano in giro per i capelli biondi, sempre. La battuta era classica. La Lazio in città magari la vivi meno, mentre la Roma è molto più forte. Siccome vivi in quella città, qualsiasi persona ha sempre qualcosa da dirti. Ho vissuto molto di più i locali che la storia. In tre anni a Roma non sono mai stato al Colosseo. La sera, dopo che uscivamo dai locali, passavamo di lì ed era vuotissimo. Lo vedevo, ma non scendevo dalla macchina e andavo a casa.”