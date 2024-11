Nell’anticipo del sabato sera del dodicesimo turno di Serie A è andato in scena il derby di Torino. La gara tra Juventus e i granata è stata senza storia. Infatti i bianconeri grazie a a un gol per tempo sono riusciti a portare a casa i tre punti. Nella prima frazione è stato Weah ad aprire le danze dopo una grande azione di Cambiaso. Nel secondo tempo invece è stato Yildiz a chiudere il match su assist di Coincencao. Per la squadra di Vanoli oltre alla sconfitta arrivano altre due brutte notizie: gli infortuni di Ilici e Ricci.

Foto: [Andreas Solar]/[AFP] via [Getty Images]