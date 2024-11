Nel match delle 18 di questo sabato di Serie A si sono affrontati il Cagliari e il Milan. All’Unipol Domus è andato in scena uno spettacolare pareggio condito da due doppiette e vari colpi di scena. Già nella prima frazione si erano viste scintille tra le due squadre con i rossoneri che sono riusciti a tornare negli spogliatoi in vantaggio per 2 a 1 dopo aver rimontato il vantaggio di Zortea con la doppietta di Leao.

Nel secondo tempo i rossoblù non sono mai domi e dopo diverse occasioni sui calci da fermo hanno trovato il gol del pari con Zappa. La partita non è finita qui. Infatti con i cambi la contesa si riaccende e gli uomini di Fonseca si riportano avanti grazie al tap-in di Abraham. A quel punto i tre punti sembrano definitivamente indirizzati verso Milano, ma invece è ancora Zappa a pareggiare i conti con una grandissima volée per il 3-3 finale.

Foto: [ Enrico Locci] via [Getty Images]