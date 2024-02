È da poco terminata all’Allianz Stadium la sfida tra Juventus e Frosinone valida per la 26esima giornata di Serie A. I bianconeri si sono imposti per 3-2 sui ciociari in una gara in cui è successo di tutto. Dopo appena tre minuti i padroni di casa sbloccano il match con Vlahovic, ma al 14′ Cheddira ristabilisce la parità. I gialloblù ci credono, e al 27′ trovano il vantaggio con Brescianini, ma dopo cinque minuti Vlahovic sigla un altro gol. La partita resta sul 2-2 fino al 95′, ma quando ormai i dadi sembravano tratti Rugani imbuca la palla tra le gambe di Cerofolini e regala i tre punti ad Allegri.

Nel prossimo turno di campionato, la Juventus sarà ospite del Napoli per il big match in programma domenica 3 marzo, mentre il Frosinone avrà la sfida interna contro il Lecce.