Corriere della Sera (G. Piacentini) – Archiviate le urgenze di bilancio con la cessione di Abraham al Besiktas (17 milioni complessivi), la Roma può ora concentrarsi sul mercato. La priorità è il centrocampo: Paredes è vicino all’addio e il primo obiettivo per sostituirlo è Kenneth Taylor dell’Ajax, valutato 25-30 milioni. Alternativa concreta è Matt O’Riley del Brighton. Più indietro Richard Rios (Palmeiras) e Kessié.

In difesa, occhi su Lucumí del Bologna (28 milioni), ma piacciono anche Senesi (Bournemouth), Medina (Lens) e Tagliafico, che potrebbe arrivare a zero. Sugli esterni, Gasperini spinge per De Cuyper a sinistra, mentre a destra resta vivo il nome di Wesley (Flamengo).

In attacco, con Shomurodov in uscita, si cerca un profilo da affiancare a Dovbyk: valutati Laurentié (Sassuolo) e Mikautadze (Lione). Intanto, chiuso l’arrivo del 2009 Antonio Arena dal Pescara e Guidi tornerà ad allenare la Primavera.