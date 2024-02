La Roma Primavera torna a vincere, e lo fa con il Genoa, imponendosi per 3-0 grazie alle reti di Pisilli, Pagano, e Cherubini. La gara era valida per la 23esima giornata di campionato, e grazie a questo successo i ragazzi di Guidi tornano momentaneamente al secondo posto in classifica, a -8 dall’Inter capolista.

Pisilli, Pagano e Cherubini ⚽️⚽️⚽️ 💪 Vinciamo contro il Genoa! Al Tre Fontane finisce 3-0 con tutti i gol nella ripresa! Daje Roma! 💛❤️#Primavera1TIM #ASRoma pic.twitter.com/eaHzyAFlzZ — AS Roma (@OfficialASRoma) February 25, 2024