Allo stadio Carlo Castellani, la sfida tra Empoli e Venezia, valida per la 33ª giornata di Serie A, si è conclusa con un pareggio 2-2. Entrambe le squadre, impegnate nella lotta per la salvezza, hanno offerto una partita ricca di emozioni e colpi di scena.

Il match si è aperto con grande intensità. L’Empoli è passato in vantaggio al 13’ grazie a un gol di Jacopo Fazzini, che ha finalizzato una bella azione corale. Il Venezia ha reagito prontamente e al 25’ ha trovato il pareggio con una rete di Yeboah, bravo a sfruttare un’indecisione della difesa empolese. Nella ripresa, l’Empoli si è riportato avanti al 56’ con un gran tiro da fuori area di Anjorin che ha sorpreso il portiere avversario. Tuttavia, il Venezia non si è arreso e al 79’ ha trovato il pareggio con una rete di Busio, che ha insaccato da distanza ravvicinata dopo una mischia in area.

Con questo pareggio, entrambe le squadre restano in una posizione delicata in classifica, con la zona retrocessione ancora pericolosamente vicina. Per l’Empoli, si tratta del 18esimo turno consecutivo senza vittorie, un dato che sottolinea le difficoltà della squadra toscana in questa stagione. La lotta per la salvezza resta apertissima, e le prossime giornate saranno decisive per il destino di entrambe le formazioni.