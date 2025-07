La prossima settimana dovrebbe essere quella buona per il ritorno di Leandro Paredes al Boca. Come riporta il giornalista Leandro Aguilera, l’agente del calciatore sta trattando con la Roma per una cifra inferiore rispetto ai famosi 3.5 milioni della clausola rescissoria.

Leo Paredes cada vez más cerca de volver al Xeneize.

Está muy encaminada la salida de la Roma. Negocia su representante con el equipo italiano y por menos valor que la cláusula.

La semana que viene se cierra todo y Boca va a tener a su mejor refuerzo de los últimos años con… pic.twitter.com/P57h96E9MJ — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) July 4, 2025