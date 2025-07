Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Una muta doveva essere, una multa è arrivata. Soltanto tre milioni. La Roma dovrà pagare la multa ma non riceverà per la nuova stagione ulteriori sanzioni come la riduzione della rosa per l’Europa League o il temuto transfer balance da cui è uscita un anno fa. E il club si aspetta la stessa sanzione anche per il bilancio appena chiuso, quello che di fatto è stato il penultimo anno di settlement agreement.