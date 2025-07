Il Messaggero – Claudio Infusi, per 30 anni preparatore atletico della Roma – dal 1980 al 2010 -, svela i segreti della preparazione estiva. Queste le sue parole:

Domenica 13 luglio si comincia a Trigoria con un caldo infernale: che impressioni ha?

“Sceglierei ancora la montagna: una preparazione con 39 gradi all’ombra non mi trova d’accordo”.

Non conviene allenarsi in strutture attrezzate come i centri tecnici?

“La corsa è la base di ogni preparazione atletica. Ci sono excursus che a livello fisiologico vanno rispettati. Bisogna rispettare i meccanismi energetici e non farsi trascinare nelle tournée che possono provocare infortuni”.

Gasperini ha dimostrato che riesce a dare alle sue squadre una condizione atletica ad alti livelli: come ci riesce?

“Ha sempre lavorato sulla corsa. Con lui c’è Borrelli, che conosco ed è molto preparato. Sono sicuro che farà bene anche alla Roma”.

Si aspetta meno infortuni?

“Il beneficio principale di una preparazione è raggiungere obiettivi senza avere infortuni muscolari. Gasperini presumo che possa farcela”.