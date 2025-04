Il nome di Stefano Pioli continua a circolare tra i possibili candidati per la panchina della Roma, ma l’ipotesi di un ritorno in Italia sembra, al momento, tutt’altro che vicina. L’ex tecnico del Milan, oggi alla guida dell’Al-Nassr, avrebbe infatti tutta l’intenzione di rispettare il contratto firmato con il club saudita, valido fino al 2026. A confermarlo è il sito arabo Al-Riyadiyah, secondo cui Pioli – nonostante alcune frizioni interne, in particolare con Cristiano Ronaldo – non starebbe valutando soluzioni alternative.

Il suo ingaggio, che si aggira attorno ai 12 milioni di euro a stagione, è tra i più alti nel panorama internazionale, e il contratto include anche un’opzione di prolungamento. In questo scenario, la Roma resta alla finestra, monitorando la situazione in attesa di capire se si apriranno spiragli. Ma non è l’unica: anche la Juventus starebbe valutando Pioli come profilo gradito, soprattutto nel caso in cui si decidesse di non confermare Igor Tudor per la prossima stagione.

Il futuro del tecnico resta in sospeso, ma per ora il richiamo dell’Arabia sembra avere la meglio su quello del calcio italiano.