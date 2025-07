Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – L’obiettivo di Massara è quello di consegnare almeno un giocatore al tecnico giallorosso per il raduno del 13 luglio a Trigoria. La trattativa più avanzata è quella con il Flamengo per Wesley. I dialoghi con il club sono aperti – questo fine settimana si spera in una svolta nella trattiva – e non è esclusa una sinergia con l’Everton. Altri nomi sono Pubill e Zortea.