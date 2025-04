Pagine Romaniste (L. Meriggioli) – Il calcio, spesso, è una questione di momenti. Di uomini capaci di cambiare il destino di una squadra con equilibrio, visione e carisma. La Roma, da Natale a Pasqua, è passata dall’incubo della retrocessione a una realtà completamente diversa: un gruppo ritrovato, ambizioso, che guarda al futuro con occhi nuovi. Un cambiamento radicale, che porta una firma precisa: quella di Claudio Ranieri.

Quando Sir Claudio è tornato sulla panchina giallorossa, la Roma era una squadra confusa, fragile, con la paura negli occhi. A Natale, i punti erano pochi, le prestazioni deludenti, e la zona retrocessione iniziava a fare paura. Si parlava di salvezza più che di sogni. In pochi avrebbero immaginato una risalita così netta. Ma Ranieri, uomo di calcio e di cuore, ha saputo cambiare il vento.

Dall’incubo al sogno europeo

Ha restituito ordine tattico, serenità mentale e un senso di appartenenza che sembrava decisamente perduto. Ha ricompattato lo spogliatoio, ha rimesso in piedi giocatori che sembravano fuori dal progetto e ha valorizzato giovani che oggi sono protagonisti. La Roma non solo si è velocemente allontanata dalla zona bassa della classifica, ma oggi – a Pasqua – si ritrova nel pieno della lotta per l’Europa, con il sogno Champions ancora vivo. La squadra è tornata a vincere, a convincere, e soprattutto a lottare. Ogni partita è diventata un’occasione per credere, per sognare in grande, per tornare a sentirsi protagonista.

La metamorfosi giallorossa

La metamorfosi è evidente: da un gruppo impaurito a una squadra vera, capace di affrontare chiunque a testa alta. L’Olimpico è tornato a spingere, e il nome della Roma è tornato a pesare nella corsa alle coppe. Quella che sembrava una stagione da dimenticare si è trasformata, grazie a Ranieri, in una pagina tutta da scrivere. Con una dignità ritrovata, spirito di gruppo e una classifica che ora permette di guardare in alto.

Se oggi si può tornare a parlare di Europa – e magari anche di Champions – il merito è tutto di chi ha saputo rimettere la Roma sulla strada giusta. Ranieri non ha solo risollevato una squadra: le ha restituito un’anima.