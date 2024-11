Nel Lunch match del dodicesimo turno di Serie A su sono affrontate l’Atalanta e l’Udinese. I bianconeri sono riusciti a chiudere meritatamente in vantaggio il prim tempo grazie al grande gol di Kamara. Nella seconda frazione Gasperini inserisce Bellanova e ribalta il match. Infatti l’ex Torino prima trova un ottimo assist per Pasalic e qualche minuto dopo e lui a mettere in mezzo la palla che poi Touré devierà nella sua stessa porta. I Friuliani a fine match si sono lamentati per un evidente rigore non concesso a loro favore nel primo tempo. I neroazzurri grazie a questi tre punti è momentaneamente in testa alla classifica, in attesa di Inter-Napoli di questa sera.

Foto: [Emilio Andreoli] via [Getty Images]