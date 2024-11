Pisilli ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida con il Bologna. Queste le dichiarazioni del numero 61 della Roma:

Il momento?

È un momento complicato e lo sappiamo ma dobbiamo esserne bravi a uscirne da squadra.

La convocazione in Nazionale?

È una grandissima soddisfazione ma oggi sono totalmente focalizzato sulla partita di oggi.

Ci crede ancora in un piazzamento europeo?

Il campionato è ancora lungo e ci dobbiamo credere per forza visto che arrivare in Europa è l’obiettivo minimo della Roma.

Foto: [ANDREAS SOLARO] via: [Getty Images]