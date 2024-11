Lorenzo De Silvestri ha parlato ai microfoni di Dazn, durante l’intervallo di Roma-Bologna, ferma sullo 0-1. Queste le sue dichiarazioni:

Che secondo tempo dovete fare?

Sono contento delle 100 presenza e me le sento tutte a dosso. Siamo stati bravi a sbloccarla e mi discosto per Ndoye e anche per il giallo. Dobbiamo continuare a sudare da squadra, siamo molto uniti e vogliamo portare a casa il risultato.

Foto: [Gabriele Maltinti] via: [Getty Images]