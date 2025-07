La Roma è entrata nel vivo del mercato e lavora a stretto contatto con Gian Piero Gasperini per costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Con alcune trattative già avviate tra cui quelle per l’esterno Wesley e il centrocampista O’Riley. Il club punta a chiudere i primi affari entro il 13 luglio, data del raduno a Trigoria.

In attacco, invece, la sfida sembra restringersi a due nomi: Georges Mikautadze del Lione e Nikola Krstovic del Lecce. Sul primo, la Roma continua a monitorare con attenzione la situazione del club francese, che potrebbe essere costretto a rivedere al ribasso le proprie pretese in caso di retrocessione in Ligue 2.

Per Krstovic, invece, la questione è più complessa. Il Lecce continua a valutare il cartellino del centravanti montenegrino tra i 25 e i 35 milioni di euro. Un prezzo ritenuto eccessivo da Trigoria, nonostante il forte gradimento di Gasperini per il profilo del giocatore.

L’attaccante, dal canto suo, ha già declinato due proposte dalla Premier League tra cui una in particolare dal Leeds, manifestando la volontà di restare in Italia. Un dettaglio che alimenta le speranze della Roma.

Per sbloccare la trattativa, il nuovo direttore sportivo Massara starebbe valutando l’inserimento di alcune contropartite tecniche. Tra i nomi più graditi al responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ci sarebbero i giovani Romano e Cherubini. L’obiettivo è chiaro: ridurre la parte cash dell’operazione e trovare un accordo che soddisfi entrambe le società.