È da poco terminata al Gewiss Stadium di Bergamo la gara tra Atalanta e Monza per 2-0. Il match, valido per la decima giornata di Serie A, ha visto la squadra di Gasperini trionfale sui brianzoli grazie alle reti di Samardzic e Zappacosta. I nerazzurri salgono così in terza posizione, sopra di un punto alla Juventus che questa sera contro il Parma non è riuscita ad andare oltre il pareggio.

Foto: [Emilio Andreoli] via [Getty Images]