Termina 2-2 la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Parma. La gara, valida per la decima giornata di Serie A, ha visto gli ospiti andare in vantaggio due volte: prima con Del Prato dopo appena 3 minuti, e poi con Sohm (38′). Entrambe le volte i padroni di casa hanno poi trovato le reti del pareggio, prima con McKennie (31′) e poi con Weah (49′) senza però andare mai in vantaggio. I bianconeri vanno in quarta posizione con 18 punti, a -1 dall’Atalanta vittoriosa sul Monza, e a +2 dalla Fiorentina che domani affronterà il Genoa.

Foto: [Alessandro Sabattini] via [Getty Images]