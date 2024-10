Termina per 3-2 la sfida tra Venezia e Udinese allo Stadio Pier Luigi Penzo. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 19′ grazie alla rete di Lovric. Al 25′ è poi arrivato il raddoppio, sembrava quindi tutto in discesa per gli uomini di Runjaić: ma al 41′ Pohjanpalo accorcia le distanze dal dischetto. La rete del pari arriva al 56′ con Nicolussi Caviglia, e a completare la rimonta ci pensa ancora una volta Pohjanpalo su rigore. Il Venezia sale a sei punti in penultima posizione. I bianconeri restano fermi a 17 in quarta posizione.

Foto: [Timothy Rogers] via [Getty Images]