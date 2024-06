Atalanta e Fiorentina sono scese in campo per il recupero della ventinovesima giornata di Serie A. Succede tutto nel primo tempo, cinque gol per chiudere la stagione, a segno: Lookman e Scalvini con un gol di Nico Gonzalez e soprattutto una doppietta di Andrea Belotti. Partita storica anche per Orsato. L’arbitro si è ritirato accompagnato dagli applausi dei calciatori in campo, indossava una maglietta con la sua foto e la scritta “Legend”.