Conclusa la stagione si tirano le somme. Diego Llorente, grande protagonista di questa annata, ha pubblicato su Instagram un post che racchiude tutti i suoi pensieri sulla stagione appena passata:

“È tempo di guardarsi indietro e fare una valutazione. Non possiamo essere contenti perché avevamo la squadra per andare oltre e siamo stati molto vicini a raggiungere grandi obiettivi. Tuttavia, non è stata nemmeno una stagione facile e la squadra, insieme ai tifosi, ha superato momenti molto difficili e abbiamo lasciato tutto sul campo. Abbiamo lottato e sofferto fino alla fine.

Grazie per il vostro sostegno in ogni partita. Siete stati incredibili.

Giorni di disconnessione, di riposo… e di attesa”.