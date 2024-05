La Gazzetta dello Sport – Otto o nove squadre in Europa, cinque o sei in Champions League. Il 2024-25 potrebbe rivelarsi un anno storico per l’Italia nelle coppe europee. Intanto, la Fiorentina è in finale e se i viola dovessero alzare il trofeo, terminando in Serie A dall’ottavo posto in giù, avremmo nove club nelle coppe europee la prossima annata. Come detto, infatti, potremmo portare sei squadre nella nuova super Champions a 36 squadre.

La condizione è che una tra Atalanta e Roma vinca l’Europa League e non si qualifichi tra le prime quattro. A quel punto, calcolata anche la vittoria della Fiorentina in Conference, avremmo sei squadre nella massima competizione continentale, due in Europa League e una in Conference. Se, invece, una nostra squadra dovesse vincere l’Europa League, ma la Fiorentina perdere in finale di Conference, la ripartizione sarebbe 6-1-1, con i viola fuori dall’Europa. E se, invece, a vincere fosse solo la Fiorentina? Semplice, 5-3-1.