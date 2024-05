La Gazzetta dello Sport (P. Archetti) – Nelle 48 partite di questa stagione da imbattuto, il Leverkusen non ha mai subito più di due gol in una singola gara. E soltanto in dieci occasioni, più di una rete. Forse sarà guardando a questi dati che il club ha pubblicato sul suo sito le istruzioni per i biglietti della finale di Europa League a Dublino. Una leggerezza che noi italiani, campioni di scaramanzia, non avremmo commesso, anche se probabilmente non è la presunzione ad aver spinto a credere in un esito scontato, ma la smania di pianificare, di organizzare in tempo che regna da queste parti.

Ma Daniele De Rossi assolve almeno i suoi colleghi: “Sarà stato un errore del Club, ma non c’entra niente con la squadra e l’allenatore che domani andremo ad affrontare”. Sarà comunque difficilissimo per la Roma portare a compimento uno scherzetto del genere. Il risultato dell’andata riduce al lumicino le speranze dei giallorossi di arrivare alla finale di Dublino.