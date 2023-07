Gianluca Scamacca continua a mandare messaggi alla Roma. Dopo il simbolo della clessidra in un tweet, la sua esclusione dall’amichevole del West Ham, una storia Instagram tutta da interpretare da parte della sua fidanzata e le parole a Cronache di Spogliatoio, l’attaccante sta proseguendo con segnali più o meno espliciti nei confronti dei giallorossi. Il centravanti, obiettivo principale per l’attacco di Mourinho, ha in questa occasione tolto la dicitura “giocatore del West Ham” nella didascalia del proprio profilo Instagram. Chiaro segnale che potrebbe avvicinare ulterioremente l’ex Sassuolo desideroso di tornare nella Capitale.