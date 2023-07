La Roma è sempre alla ricerca dell’attaccante che sostituirà Tammy Abraham. I nomi di cui si parla sono sempre gli stessi Scamacca e Morata. Seppur l’italiano sia in pole, è comunque noto come Mourinho abbia delle preferenze per lo spagnolo. L’ex-Juve è partito per la tournee coreana con l‘Atletico Madrid. Proprio qui questa mattina, come riporta Marca, ci sarebbe stato un lungo colloqui tra il calciatore e il cholo Simeone. “Aspettiamo e vediamo” è il messaggio che proviene direttamente dal giocatore e dal suo entourage negli ultimi giorni. Nessuno, nemmeno Morata stesso, sa come andrà a finire questa situazione che in passato sembrava chiaramente destinata a una cessione ma ora si fa sempre più ambigua. I Colchoneros chiedono il pagamento della clausola di 21 milioni per liberare il giocatore, ma fin qui nessuna squadra interessata è stata disposta ad accontentarli, soprattutto visto che il prossimo anno la punta si libererà a zero.

Diego Simeone, direttamente dalla conferenza stampa nella tournée in Corea, ha cercato di spiegare meglio la situazione: “Sono contento di Álvaro, è importante. Abbiamo un’ottima concorrenza con i cinque attaccanti. Spero che se la giocherà come sempre quando è stato con noi e speriamo di poterlo aiutare a continuare a crescere”.