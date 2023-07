In questi giorni di caldo anomalo, molte località mediterranee stanno affrontando grandi emergenze di ogni tipo. Dalla Grecia all’Italia si registrano grandi incendi che stanno mettendo in ginocchio le popolazioni locali. Ma anche sulla costa africana del mare nostrum la situazione non è migliore. Infatti anche l’Algeria è alle prese con gli stessi problemi, dove hanno perso la vita 34 persone. Aouar, tramite il suo profilo Twitter, ha espresso il suo cordoglio e vicinanza per la sua gente. Ecco cosa recita il tweet: “Un pensiero per la mia gente ammaccata dagli incendi che interessano parte del paese. Le nostre preghiere vanno alle vittime e ai defunti. Grande sostegno per i vigili del fuoco, che rischiano la vita per spegnere gli incendi”.

Une pensée pour mon peuple 🇩🇿 meurtri par des incendies qui touchent une partie du pays. Nos prières vont aux victimes, aux personnes éprouvées et endeuillées. Un énorme soutien aux personnes mobilisées, qui risquent leur vie, pour éteindre les brasiers. 🤲🏼 — Houssem (@HoussemAouar) July 25, 2023