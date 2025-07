Continua la strategia della Roma di puntare con decisione sui giovani talenti italiani per rafforzare il proprio settore giovanile, in un’ottica di lungo periodo e continuità con la linea tracciata negli ultimi anni. Il club giallorosso, attento ai prospetti emergenti del panorama nazionale, sta per chiudere un’operazione interessante in prospettiva.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma è infatti vicina all’acquisto di Antonio Arena, attaccante classe 2009 di proprietà del Pescara. Il giovane, nonostante la giovane età (16 anni appena compiuti), ha già esordito tra i professionisti con la maglia biancazzurra in Serie C, collezionando 5 presenze e trovando anche la via del gol. Un segnale chiaro delle sue potenzialità e della fiducia già riposta in lui da uno staff tecnico esperto come quello abruzzese.

L’operazione è in via di definizione e dovrebbe concludersi a breve: Arena andrebbe inizialmente a rinforzare le giovanili della Roma, con l’obiettivo di crescere e magari un giorno calcare l’Olimpico con la prima squadra. Un altro tassello per costruire il futuro giallorosso.