La Roma si prepara a voltare pagina anche a livello giovanile, con un nuovo cambio alla guida tecnica della Primavera. Dopo una stagione di transizione e risultati altalenanti, il club giallorosso sembra intenzionato a ripartire da un volto noto, puntando su esperienza e conoscenza dell’ambiente per rilanciare il progetto Under 19.

Come riportato da Gazzetta Regionale, l’avventura di Gianluca Falsini sulla panchina della Roma Primavera è ormai giunta ai titoli di coda. Il tecnico saluterà la panchina giallorossa, lasciando spazio al possibile ritorno di Federico Guidi, già alla guida dei giovani giallorossi in passato. La trattativa per il suo rientro è alle fasi finali e, salvo sorprese, verrà ufficializzata a breve.

Guidi, nella stagione 2024-2025, ha allenato la Primavera del Milan, e sarebbe pronto a riabbracciare Trigoria con un bagaglio di esperienza ancora più ricco. Una scelta nel segno della continuità tecnica ma anche del rilancio, con l’obiettivo di riportare la Roma ai vertici del campionato Primavera.