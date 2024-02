“L’US Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato il Sig. Alessio Dionisi dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro”, con questo comunicato, la società neroverde comunica l’esonero di Dionisi come allenatore della prima squadra. Contro il Napoli, la panchina sarà affidata a Emiliano Bigica, allenatore della Primavera.