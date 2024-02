Pagine Romaniste (F. Palmeri e F. Castellucci) – Dopo la magica notte europea vissuta giovedì sera contro il Feyenoord, i giallorossi tornano in campionato. Questa volta la sfida sarà contro il Torino. Le squadre scenderanno in campo lunedì alle 18:30 allo stadio Olimpico di Roma. Gli uomini di Ivan Juric sono reduci dalla sconfitta contro la Lazio, mentre i giallorossi hanno conquistato i tre punti in Serie A vincendo contro il Frosinone 0-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Daniele De Rossi dovrà fare i conti con la stanchezza. Dopo il match contro il Feyenoord, sarà inevitabile qualche cambio per far recuperare le forze a chi ne ha più bisogno. Out Llorente, dopo il duro colpo preso nel match contro gli olandesi. Pellegrini è tornato ad allenarsi in gruppo. A difendere la porta ci sarà Svilar. A destra ballottaggio tra Kristensen e Celik, mentre al centro della difesa si rivede la coppia Mancini-N’Dicka. Sulla sinistra si prepara Angeliño.

A centrocampo torna la coppia Bove-Paredes, con il capitano che dovrebbe in ogni caso partire dal 1’. Turno di riposo per Dybala. Spazio a El Shaarawy, affiancato da Baldanzi sulla trequarti e Lukaku come centrale d’attacco, ma attenzione alla concorrenza di Azmoun.

ROMA-TORINO ARBITRA SACCHI. AL VAR PATERNA

La Roma ospiterà il Torino lunedì alle 18.30 e per la sfida è stato designato l’arbitro Juan Luca Sacchi. Per il fischietto della sezione di Macerata quattro precedenti con i giallorossi in cui la Roma ne è uscita tre volte vincente, una da sconfitta. A completare la squadra arbitrale la coppia di guardalinee Di Iorio-Cecconi. Ayroldi sarà il quarto uomo, mentre al VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Paterna e Du Bello.



ROMA-TORINO, DOVE VEDERE IL MATCH DELL’OLIMPICO

Il match tra la Roma di DDR e i Granata di Juric sarà trasmesso in diretta su Dazn, in esclusiva. Il contenuto sarà usufruibile anche in streaming e su app.

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, N’Dicka, Angelino; Bove, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

Allenatore: De Rossi.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Allenatore: Juric.