Nella 26ª giornata di campionato la Roma affronterà il Torino. Il match è in programma lunedì alle 18.30 allo stadio Olimpico. Alla vigilia della sfida la squadra di De Rossi è scesa in campo per la rifinitura presso il centro sportivo Fulvio Bernardini. Lorenzo Pellegrini dopo aver svolto ieri lavoro differenziato, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Ancora out Llorente dopo il brutto colpo preso durante la sfida europea di giovedì contro il Feyenoord.