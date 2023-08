L’allenatore della Salernitana Paulo Sousa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della gara di Coppa Italia contro la Ternana. Il tecnico si è soffermato anche sull’esordio in campionato contro la Roma che è ormai alle porte. Queste le sue parole:

Iniziano le competizioni ufficiali, quanto conta la gara di domani in coppa Italia in ottica processo di crescita?

“Tutte le partite, come ho detto dal primo giorno, sono importanti. Tutte. Quella di domani fa parte delle gare importanti. Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi e mi aspetto l’atteggiamento giusto da parte di tutti. Non voglio risparmiare energie psicofisiche, pretendo impegno. L’errore tecnico ci può stare, così come quello tattico, ma sui comportamenti lavoriamo tanto ed è un’attitudine imprescindibile per la Salernitana. Ho un numero ridotto di giocatori, questo è vero, e sono obbligato a gestire con molta difficoltà un organico corto.

E poi sulla gara contro i giallorossi: “Devo tenere al massimo tutti i giocatori in ottica Roma, purtroppo durante il ritiro non ho potuto gestire il minutaggio sul piano agonistico e domani accadrà la stessa cosa. Soprattutto in determinati ruoli. Sono settimane di rischio infortuni perché il volume aumenta, così come l’intensità. Domani sarà una partita competitiva, la responsabilità è nostra e so che anche il mio collega Lucarelli ha avuto qualche difficoltà nella costruzione della rosa. Hanno aggiunto qualità, conosco poco a livello collettivo della Ternana. So però cosa Cristiano ha fatto con le sue squadre”.