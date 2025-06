Intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante la presentazione della Supercoppa Europea, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha fatto chiarezza sulla posizione di Lazio e Salernitana, ribadendo come le recenti misure nei confronti dei club non siano affatto improvvise o arbitrarie.

“La situazione della Lazio, così come quella vissuta in passato dalla Salernitana, è il risultato di regole precise e ben definite. Nel caso della Salernitana, è stato necessario disputare un play-out, come previsto dalle normative. Allo stesso modo, il blocco del mercato della Lazio è frutto di norme stabilite chiaramente da due anni. Non c’è nulla di nuovo o inaspettato.”

Parole decise, che vogliono spegnere ogni polemica: le regole ci sono e vanno rispettate.