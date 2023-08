La Roma è tornata a Tirana a poco più di un anno dalla vittoria della Conference League contro il Feyenoord. Mourinho è stato accolto come un re in terra albanese. Lo Special One ha condiviso sul suo profilo la foto di uno striscione con scritto “Bentornato José” e come sfondo la foto del portoghese con la coppa della Conference in mano. Mourinho ha subito ringraziato la città e il primo ministro albanese scrivendo: “Grazie Tirana per accoglierci di nuovo, grazie Edi Rama per ospitare la Roma”. Questa sera alle 20.00 il calcio d’inizio dell’amichevole contro il Partizani.