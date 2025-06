Ore caldissime in casa Roma sul fronte cessioni. Il club giallorosso avrebbe raggiunto un accordo verbale con il Besiktas per la cessione di Tammy Abraham. L’attaccante inglese, reduce da una stagione segnata dagli infortuni e da un ruolo marginale nelle rotazioni, potrebbe presto salutare la Capitale.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa al momento è ancora in fase di definizione: le due società hanno trovato un’intesa di massima, ma restano da chiarire alcuni dettagli formali prima di poter mettere tutto nero su bianco. Il nodo principale riguarda le tempistiche: la Roma ha la necessità di completare alcune operazioni in uscita entro la fine della giornata per rispettare le scadenze legate al Fair Play Finanziario.

L’eventuale partenza di Abraham rappresenterebbe una svolta importante non solo dal punto di vista tecnico, ma anche economico. L’ex Chelsea garantirebbe un’importante plusvalenza, contribuendo in maniera significativa agli equilibri di bilancio.

Accordo trovato tra Roma e Besiktas per Abraham. Secondo Yağız Sabuncuoğlu, il club turco pagherà 15 milioni di euro complessivi. Contratto di 1+3 col giocatore, la formula sarà del prestito con obbligo di riscatto.