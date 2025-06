Mercato: Cherubini in stand-by. Si continua a trattare con il Sassuolo

La cessione di Luigi Cherubini al Sassuolo si sta rivelando più complessa del previsto. Il giovane attaccante classe 2004, di proprietà della Roma e reduce da una buona stagione in Serie B con la maglia della Carrarese, è da tempo nel mirino del club emiliano, ma al momento l’intesa tra le due società tarda ad arrivare.

Come riportato da Eleonora Trotta di Calciomercato.it, le negoziazioni non si sono ancora concretizzate in un accordo definitivo. Nonostante il rallentamento, i rapporti tra Roma e Sassuolo restano attivi: entrambe le dirigenze sono al lavoro per colmare le distanze e arrivare a una soluzione condivisa.

Il trasferimento di Cherubini resta una pista calda, ma sarà necessario ancora qualche passo avanti. I prossimi incontri tra le parti potrebbero risultare decisivi per sbloccare la situazione e avvicinare l’attaccante alla sua prossima destinazione in Emilia.