La Roma corre contro il tempo per raggiungere i 13 milioni di plusvalenze richiesti dalla UEFA entro la fine della giornata, ma una delle piste più calde delle ultime ore sembra essersi raffreddata. Si trattava della possibile cessione di Alessandro Romano al Torino, ipotesi che però ha subito una brusca frenata.

Secondo quanto riportato dal giornalista Lorenzo Canicchio, il giovane centrocampista classe 2006 ha deciso di non lasciare la Capitale. Determinato a giocarsi le sue carte, Romano resterà alla Roma e partirà per il ritiro sotto la guida di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo di convincere lo staff tecnico e ritagliarsi uno spazio in prima squadra.

Uno stop che complica ulteriormente i piani del club giallorosso, che stava valutando anche la cessione di Terlizzi, altro giovane in orbita Torino. Con entrambe le trattative in fase di stallo, il dialogo tra i due club rallenta, lasciando la Roma con meno margini per chiudere in tempo l’operazione plusvalenze.