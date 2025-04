Arrigo Sacchi, intervistato da Gazzetta.it, dice la sua sulla lotta Champions, allarmando la Juve: “Non è scontata e molto dipenderà dal recupero delle partite di oggi (Genoa-Lazio e Parma-Juve): i bianconeri, se dovessero vincere, andrebbero quarti a quattro lunghezze dall’Atalanta. Tuttavia, il successo contro gli emiliani non è scontato, in quanto da quando c’è Christian Chivu in panchina la squadra ha trovato solidità ed equilibrio”. Un pensiero, quindi, sulla Roma: “Non può essere esclusa dalla lotta. Ranieri ha fatto un lavoro strepitoso, portando serenità in un ambiente che, in condizioni normali, non sa nemmeno cosa sia. Sono indietro rispetto alle rivali ma possono dar fastidio a chiunque”.