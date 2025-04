Pagine Romaniste (L. Meriggioli) – Settimana ad altissima tensione per l’Inter, che si appresta a vivere due partite fondamentali in pochi giorni: domenica affronterà la Roma a San Siro, poi mercoledì sarà di scena al Camp Nou per l’andata della semifinale di Champions League contro il Barcellona. Una sfida europea da brividi, preceduta da un big match di campionato che potrebbe essere decisivo nella corsa scudetto.

Le critiche sullo spostamento

Ed è proprio il calendario ad aver acceso il malumore tra i tifosi nerazzurri. La critica più diffusa? “Non si può giocare domenica sera e poi volare a Barcellona per giocare mercoledì”. Ma la verità è che la partita contro la Roma doveva inizialmente disputarsi sabato, ed è stata posticipata a domenica per motivi straordinari: i funerali di Papa Francesco. Una variazione non decisa per motivi sportivi, ma che ha inevitabilmente complicato la gestione dei tempi di recupero per l’Inter.

Un precedente illustre capitò proprio alla Roma

Tuttavia, non si tratta affatto di un caso inedito. Nel 2018, toccò infatti alla Roma affrontare una situazione quasi identica, se non peggiore. Domenica 22 aprile giocò a Ferrara contro la SPAL, e tre giorni dopo fu impegnata ad Anfield contro il Liverpool per l’andata della semifinale di Champions. Anche allora, due trasferte ravvicinate, senza anticipi o “favori” da parte del calendario. La storia si ripete. E se le difficoltà sono reali, lo è anche il fatto che le grandi squadre, quando si arriva in fondo, devono convivere con questi tour de force. Adesso tocca all’Inter dimostrare di essere all’altezza della sfida. Prima la Roma, poi il Barcellona. Il momento della verità è arrivato.