Massimiliano Allegri è uno dei nomi più gettonati per diverse panchine in Serie A. Il tecnico livornese, attualmente senza squadra, vuole tornare ad allenare e sta aspettando l’occasione giusta. Seconda quanto riporta calciomercato.com, ha confidato agli amici più stretti il desiderio di tornare sulla panchina del Milan. Una squadra, quella rossonera, che volterà pagina alla fine di questa stagione. Proprio per questo, Allegri sta osservando da vicino la situazione legata al suo ex club.

La Roma, dal canto suo, non è un mistero, cerca da tempo il successore di Ranieri e vorrebbe una figura di spicco, capace di gestire un ambiente esigente e ambizioso. Sotto questo punto di vista, Allegri risponderebbe a questo identikit, anche se, per la panchina giallorossa, non è l’unico nome che circola.