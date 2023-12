Rosella Sensi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Adnkronos. Tra gli argomenti affrontati dall’ex presidentessa giallorossa c’è il possibile rinnovo di contratto di José Mourinho. Queste le sue parole:

“Apprezzo le parole del mister, auspico il proseguimento del contratto di Mourinho alla Roma e ho apprezzato le sua parole in conferenza stampa domenica. La non risposta della Roma? Io non ho letto di questa freddezza di cui si scrive. Quello che dicono i giornali è una cosa, quello che giustamente pensa la proprietà non dice è un’altra. Penso che Mourinho sia il vero valore aggiunto di questa squadra. Lo ha dimostrato portandoci a due finali, lo fa valere in ogni difesa pubblica della nostra Roma”.