Dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho, questa mattina la Roma è tornata ad allenarsi in vista della sfida di sabato sera contro il Napoli. Hanno lavorato in gruppo i giocatori che non sono scesi in campo contro il Bologna e quelli che hanno avuto poco minutaggio. Regolarmente presenti Lukaku e Renato Sanches, mentre sono ancora out Dybala, Aouar, Smalling e Abraham. La Joya tenterà di recuperare per Juve-Roma in programma il 30 dicembre, ma sarà molto difficile. Una buona notizia per lo Special One arriva invece da Kumbulla che proprio contro i partenopei potrebbe tornare tra i convocati.

