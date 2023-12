Nelle scorse settimane era circolata la notizia circa l’interessamento della Roma per alcuni giocatori del Genoa: Radu Dragusin e Albert Gudmundsson. Il direttore sportivo rossoblù ha rilasciato un’intervista per Il Secolo XIX trattando proprio la situazione dei due calciatori. Queste le sue parole:

“Tante telefonate ma nessuna offerta. La volontà della società è quella di non cedere nessuno, poi se arriverà un’offerta dovrà essere valutata dalla proprietà e conterà anche il parere del giocatore. Ma la volontà, ripeto, è quella di non cedere nessuno”. Ma non solo, Ottolini si è soffermato anche sulle qualità del suo talento offensivo che piace a Pinto: “Albert è molto forte, sa inserirsi tra le linee e quando ti punta fa sempre la differenza. È cresciuto tanto in questi mesi, ora deve solo imparare un po’ di italiano”.