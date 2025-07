Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma lavora su più fronti, tra entrate e uscite. Hermoso, reduce dall’infortunio al Leverkusen, è in uscita: il Valencia è interessato e i giallorossi vogliono cederlo a titolo definitivo per liberarsi dei suoi 3,5 milioni netti d’ingaggio. Kumbulla sarà valutato in ritiro, mentre Abdulhamid, Sangaré, Pagano, Solbakken e Cherubini restano sul mercato.

A centrocampo, dopo l’addio di Paredes, il nome forte è Matt O’Riley (Brighton), valutato 23-25 milioni. Alternativa Ismael Koné del Marsiglia, già proposto in uno scambio con N’Dicka. Difficile Frattesi, seguito dall’Atletico Madrid.

Sugli esterni, a sinistra restano Angeliño e Salah-Eddine. A destra si cerca un titolare: Saud è in uscita, Celik è adattato e Soulé sarà impiegato più avanti. Wesley costa troppo, Zortea (valutato 10 milioni dal Cagliari) è l’opzione più concreta.