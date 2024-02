Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha parlato al termine della partita contro il Torino vinta 3-2 dai giallorossi. Queste le sue parole:

DE ROSSI A DAZN

Si poteva soffrire un po’ di meno alla fine?

Mi è piaciuta quella ventina di minuti di gestione. A Rasmus (Kristensen, ndr) ho detto che questi non mollano mai e che non era finita. Non hanno mollato e abbiamo sofferto fino alla fine. Mi piace vincere soffrendo fino alla fine ma queste sono partite che dobbiamo uccidere perché loro pressano per tutta la gara.

C’era equilibrio e poi è uscito il talento del campione?

I campioni sono decisivi in questo sport e non è da mettere in discussione. C’è stato equilibrio nel primo tempo perché loro sono una squadra che se la gioca con tutti. Sono una squadra forte. Sapevamo che sarebbe stato dura dopo i 120 minuti. Ma abbiamo anche fatto delle cose buone. Poi abbiamo segnato al quarantesimo e il gol subito dopo avrebbe ammazzato chiunque e invece noi siamo ritornati bene.

Come si evitano i gol subiti?

Il primo gol è stato un grande gol dell’attaccante. Bisogna battergli le mani. Se guardi e analizzi tutti i gol poi vedi sempre che c’è qualcosa che si può fare per evitarli. Ma sai che noia se finissero tutte 0 a 0. I giocatori forti fanno questo tipo di gol. Sul secondo si può non far passare la palla con maggiore concentrazione. Ci stiamo lavorando.

Spiegaci la posizione di Mancini…

Abbiamo costruito a quattro per far uscire i loro quinti e creare dello spazio. La stessa cosa l’avevo chiesta a Smalling e N’Dicka. Sono molto bravi a stare uomo su uomo, ma ogni tanto i loro attaccanti non lo seguono e quindi volevano creare la superiorità così.

78′ per Smalling è una buona notizia e anche l’ingresso di Lukaku…

Io sono contento anche per l’ingresso di Renato Sanches. L’infortunio di Smalling andava gestito da ogni punto di vista, anche emotivo. È un ragazzo eccezionale e un gran professionista che aveva grande voglia di rientrare. Ha giocato benissimo e pensavo durasse anche di meno. Mi è piaciuto tanto anche Lukaku che è entrato e ha fatto quello che sa fare. Mi è piaciuto anche Azmoun, ma in quel momento ci serviva uno come Romelu che allungasse la squadra e ci facesse salire.

Cosa ti aspetti dal Brighton?

Temo una squadra forte con giocatori e rosa equilibrati. Un allenatore che rimane uno dei più forti. La Roma però non ha nulla da temere perché siamo una squadra altrettanto forte. Magari alcune sfide le prepari in meno tempo e il Brighton mi toglierà qualche notte di sonno. Bisogna trovare le giuste soluzioni. Penso che anche Roberto (De Zerbi, ndr) non sia stato molto contento. Ci vogliamo bene e ci siamo sentiti il primo giorno e basta. Cerco di scopiazzare sempre dai più bravi e lui è uno dei più bravi.