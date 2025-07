Sponsor: Roma in trattativa avanzata con Stake

La Roma sta cercando di rafforzarsi dal punto di vista economico e strategico anche fuori dal campo. Stando a quanto riporta il messaggero, il club é in trattativa avanzata con Stake, una società di betting con sede a Curaçao, per un accordo come sleeve sponsor (sponsor di manica) per la stagione 2025/2026. La negoziazione è parte della strategia del club per rafforzare l’area commerciale dopo la fine del contratto con il main sponsor Riyadh Season.

Stake è già partner di club come l’Everton e della scuderia Sauber di Formula 1. Parallelamente, la Roma è alla ricerca di un nuovo main sponsor per il centro della maglia, con l’obiettivo di massimizzare le entrate e rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario. La nuova maglia Adidas per la stagione 2025/2026 sarà presentata l’8 luglio, ma probabilmente senza sponsor principale al centro.