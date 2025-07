Nikola Krstovic ha le idee chiare sul suo futuro: sogna un posto nella Roma di Gasperini. L’attaccante montenegrino, protagonista con il Lecce negli ultimi due campionati di Serie A con 18 gol stagionali, ha messo in stand-by una trattativa avanzata con il Leeds nella speranza di una svolta giallorossa. Restare in Italia e crescere sotto la guida di un tecnico come Gian Piero Gasperini rappresentano per lui un’occasione affascinante.

Il mister, infatti, segue Krstovic da tempo. Già ai tempi dell’Atalanta ne apprezzava la potenza fisica, la cattiveria sotto porta e la mentalità da centravanti vero: caratteristiche perfette per il profilo che la Roma cerca per il nuovo numero 9.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il Lecce, però, non è intenzionato a svendere il suo gioiello e ha fissato il prezzo intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra importante, ma che la Roma potrebbe provare ad ammorbidire. Il nuovo direttore sportivo Massara starebbe infatti valutando un’operazione più flessibile, come un prestito con obbligo di riscatto. Possibile anche l’inserimento di contropartite tecniche: tra i nomi sul tavolo c’è quello di Samuel Cherubini, giovane talento molto apprezzato dal club salentino.