Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha messo a segno una tripletta contro il Torino e ha parlato nel post partita del match. Queste le sue parole:

DYBALA A DAZN

Quanto ti mancava fare una tripletta?

Tanto, era un po’ che lo volevo il pallone. Già con il Cagliari, ma il mister lì mi ha tolto. Non l’ho cercata così tanto ma è venuta e sono felice.

Cosa c’era nell’abbraccio con De Rossi?

Era un momento difficile della partita perché il Torino è una squadra che ti mette in difficoltà. Devi giocare in un modo diverso. Avevano pareggiato velocemente e la partita poteva girare in qualsiasi modo. Mi è venuto da calciare e per fortuna è andata in porta. Ho corso verso la panchina è il primo che stava lì era lui.

E la corsa verso la Curva Sud?

Ho calciato e stavo già lì e sono andato dai tifosi. Voglio ringraziarli perché anche oggi di lunedì alle 18 hanno riempito lo stadio.

Si può arrivare in fondo in Europa League?

Io voglio sempre vincere qualche trofeo ma il percorso è ancora lungo. Troveremo ancora tante squadre difficili. Sappiamo quali sono i nostri obiettivi e lavoriamo ogni giorno per andare a prenderli.

Dybala resterà a lungo alla Roma?

Quando sono arrivato qui ho detto che mi sembrava di aver già vissuto un’altra vita in questa città. Non so cosa succederà in futuro ma so che mi sto godendo ogni momento qui con i tifosi e i miei compagni.

Azmoun voleva il pallone…

Difficile perché i palloni di solito vanno a casa di mamma che sennò si arrabbia con me.