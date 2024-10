Ivan Juric, tecnico della Roma, ha parlato nel pre partita del match contro il Torino. Queste le sue parole:

JURIC A DAZN

Come ha recepito lo spogliatoio le parole sui litigi?

Penso che dopo le sconfitte eclatanti bisogna chiarire le cose e credo che noi ci siamo chiariti. Dobbiamo pensare a ripartire forte e sul campo, non ad altre cose.

Oggi attacco leggero, l’obiettivo è non dare punti di riferimento?

È una scelta, vediamo sul campo come va. Senza punta centrale devi creare spazio e devi far inserire i giocatori.

L’emozione di ritrovare il Torino?

Sono stati tre anni bellissimi e siamo tutti cresciuti. Si è fatto un bellissimo lavoro e vederli dal vivo è bellissimo.

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images].